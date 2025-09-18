El Parlament solicita estudiar un incremento de los porcentajes de producto local en los establecimientos turísticos

Momento de una de las votaciones en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament. - PARLAMENT

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament reclamará al Govern que evalúe en diferentes foros de diálogo y participación con el sector primario que se revise al alza los porcentajes mínimos de consumo de producto local en establecimientos turísticos.

Este es uno de los puntos que figuraba en la proposición no de ley (PNL) presentada este jueves por el PSIB y defendida por el diputado Álex Pitaluga, en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

La iniciativa ha quedado parcialmente aprobada, ya que este punto ha recibido el visto bueno de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, mientras que Vox ha votado en contra.

El otro punto que integraba la PNL ha sido rechazado por la mayoría de los siete diputados de PP y Vox, frente a los seis votos favorables de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto.

En este otro caso, se solicitaba que se presentara en el Parlament un informe anual del seguimiento sobre el grado de cumplimiento de los porcentajes mínimos, las dificultades detectadas y las propuestas de adaptación a la normativa o presupuestos para lograr los objetivos marcados.

AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUCADORES DEPORTIVOS

Por otro lado, la misma comisión ha dado luz verde a otra PNL defendida por la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon sobre la profesionalización de los servicios deportivos en Baleares.

En ella se solicita que el Parlament solicite al Govern que implemente un plan autonómico de inspección y control, para garantizar que los servicios deportivos prestados a la ciudadanía sean desarrollados por profesionales debidamente titulados y acreditados.

Asismismo, el Govern debería constituir y poner en marcha un Registro Autonómico de Profesionales de la Actividad Física y el Deporte, interoperable con otros registros oficiales, que permita verificar fácilmente la titulación y la acreditación de los profesionales que prestan servicios en la comunidad.

Estos dos puntos ha contado con los votos a favor de la mayoría de los siete diputados de PSIB, Vox, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, mientras que los seis diputados del PP han votado en contra. El resto de puntos han quedado aprobados por unanimidad.

Entre ellos se encontraba el que reclama al Govern que se coordine con los ayuntamientos y los colegios profesionales para asegurar que las direcciones técnicas de las instalaciones y de los servicios deportivos estén lideradas por titulados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

También se insta al Govern a desplegar campañas informativas y de sensibilización social, dirigidas a la población y a las entidades deportivas, para poner en valor la función profesional y la necesidad de garantizar servicios seguros y de calidad.

Al mismo tiempo, el Parlament exige al Govern que establezca líneas de ayuda a la contratación de educadores físicos deportivos por parte de las administraciones locales, especialmente en la dirección técnica de instalaciones deportivas municipales, en programas vinculados a la salud, el envejecimiento activo o la inclusión social.

Otros de los puntos que recoge la iniciativa versan sobre el fomento de la formación continua y la especialización de los profesionales del sector, el impulso de la implantación de un programa de Prescripción de Ejercicio Físico y que se incorporen educadores físicos deportivos en el ámbito de la Atención Primaria.