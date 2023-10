El Parlament validará este martes el decreto habitacional del Govern

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear validará este martes, previsiblemente, el decreto Ley 6/2023, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda, dado que el PP cuenta con votos suficientes al haber confirmado Vox su apoyo.

Las preguntas de control al Govern, que darán comienzo a la sesión a las 10.00 horas, volverán a centrarse en parte en la libre elección de lengua y el techo de gasto. Algunas de las preguntas sobre la cuestión de la lengua iban dirigidas a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no estará en el Parlament porque acudirá a la jura de la Constitución de la princesa Leonor.

El control parlamentario también dará cabida a otras cuestiones como el turismo o la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, así como el regreso a España de Valtonyc, o la actuación del IbDona ante un caso reciente de una agresión sexual en Palma.

Tras la sesión de control, el PSIB interpelará al Govern por su política de memoria democrática. Seguidamente se debatirá una moción de 16 puntos promovida por MÉS per Mallorca, reivindicando una financiación justa para Baleares. Los ecosoberanistas piden un nuevo sistema que tenga en cuenta la población flotante y la insularidad.

Finalmente, la sesión plenaria terminará con la designación de los representantes del Parlament balear en el Consejo Social de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

DECRETO DE VIVIENDA

El decreto de emergencia habitacional será el plato fuerte del orden del día. A grandes rasgos, introduce medidas para habilitar la reconversión de locales y alojamientos turísticos obsoletos en viviendas, el incremento de alturas y la división de inmuebles para crear viviendas más pequeñas.

El objetivo del texto es habilitar medidas para dar respuesta a las necesidades en materia de vivienda de amplios segmentos de la población en las Islas, con un consumo cero de territorio, puesto que afectan a áreas urbanas de los municipios, y con un coste cero para las finanzas públicas, dado que cuentan con la iniciativa privada para su ejecución bajo una regulación pública.

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, defendió tras la aprobación de este decreto en Consell de Govern, que la administración está "obligada" a buscar una solución al problema del acceso a la vivienda. El Govern ya anticipó que el decreto se podrá tramitar como proposición de ley una vez validado, lo que permitirá a los grupos incorporar sus aportaciones.

LIBRE ELECCIÓN DE LENGUA

El pleno llega en un contexto político aún marcado por las diferencias entre PP y Vox sobre la libre elección de lengua, y el bloqueo al techo de gasto. Precisamente, PSIB y MÉS per Mallorca preguntarán hasta en cinco ocasiones por esta cuestión al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, así como al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Asimismo, los dos partidos de izquierda insisten en que están dispuestos a hablar con el PP para aprobar el techo de gasto si este rechaza implementar "segregación lingüística" en las aulas y "rompe el pacto con Vox".

"Si el PP quiere el techo de gasto es tan fácil como llamarnos", señalaba este lunes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela. Para el PSIB, la única "línea roja" es que el PP rechace la Proposición No de Ley de Vox y renuncie a la "segregación lingüística".

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, pedía que el Govern "deje de cumplir su programa con Vox"; si es así, los ecosoberanistas "tenderán la mano" durante toda la legislatura.

Sobre este tema se pronunciaba también la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien cree que esta situación "demuestra que el Govern es inestable" y que "no funcionará porque se encontrará con otros desafíos" durante la legislatura. A su juicio, la "segregación lingüística tiene poco de lingüística y es de clase social".

Se cumplen dos semanas desde que Vox tumbara el techo de gasto tras no apoyar el PP su propuesta sobre la elección de lengua. No fue hasta el pasado viernes que las dos fuerzas se reunieron formalmente, en el Parlament, para desencallar la situación.

Sobre esta cuestión, la portavoz de Vox en el Parlament indicaba que esta semana su formación se volverá a reunir con el PP para negociar "cuándo y cómo" se aplicará la libre elección de lengua. Su partido salió "satisfecho" porque "por primera vez" fueron "conscientes" de que el PP "tenía voluntad real de establecer una hoja de ruta".

Mientras, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, insistía en que "hay que dejar trabajar" a la Conselleria de Educación y pedía "discreción y tiempo".

PROHENS ENTIENDE QUE EL 'ESTATUT' "NO PERMITE QUE HAYA SEGREGACIÓN"

Por su parte, la presidenta del Govern remarcaba, como ya hizo el viernes el portavoz del Govern, que la aplicación de esta medida incluida en los acuerdos de investidura con Vox se hará "desde el máximo respeto al 'Estatut d'Autonomia'", y "escuchando a toda la comunidad educativa".

No obstante, la presidenta fue más allá al sostener que el 'Estatut' y la legislación educativa vigente "no permiten que haya segregación", un término que no le "gusta" para "hablar de esta materia lingüística" ya que considera que lleva a "confrontación".