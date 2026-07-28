El paro baja en 47.400 personas en el segundo trimestre en Baleares y se crean 108.000 empleos

Archivo - Un trabajador limpia su establecimiento, a 30 de diciembre de 2021, en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 47.400 personas en el segundo trimestre en Baleares hasta los 44.400 desempleados, un 51,6% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en las Islas se sitúa en 6,11%.

Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre en todas las ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2023

En el segundo trimestre se crearon en Baleares 108.000 puestos de trabajo (+18,8% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 681.800 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó en Baleares a cierre del segundo trimestre en 726.100 personas, tras aumentar en los últimos tres meses en 60.600 personas (+9,11%).

En el último año el paro se ha reducido en 7.300 personas (-14,1%) en Baleares y se han creado 35.500 empleos (+5,5%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 28.100 personas (+4%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 18.400 mujeres (-40,1%), frente a un retroceso del paro masculino de 29.000 parados (-63,2%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 27.500 y la tasa de paro femenino en el 7,94% . Por su parte, 16.900 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 4,44%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Baleares se redujo en 2.400 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 17,08%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 101.100 personas en el segundo trimestre en Baleares y el de temporales se incrementó en 3.300 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 577.800 personas, de los que 511.600 tenían contrato indefinido (el 88,54%) y 66.200, temporal (el 11,46%).

La creación de empleo en el segundo trimestre en Baleares fue mayor en el sector privado, que generó 102.200 puestos de trabajo, un 21,68% más, hasta un total de 573.600 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 5.900 nuevos empleos, un 5,77% más que en el trimestre anterior hasta 108.200 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 103.000 personas en el segundo trimestre (+20,25%) en las Islas hasta los 611.700 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 5.100 (+7,85%), hasta sumar 70.100 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 49.100 menos (-70,24%); Construcción, 3.000 menos (-58,82%); Industria, 100 menos (-16,67%), mientras que se incrementó en parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 4.700 más (+29,1%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las CCAA siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas. y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.