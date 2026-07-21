El parque infantil de la plaza de las Columnas de Palma reabre tras renovar los juegos y el pavimento

El parque infantil de la plaza Francesc García i Orell reabre tras renovar los juegos y el pavimento. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque infantil de la plaza Francesc García i Orell, más conocida como la plaza de las Columnas, ha reabierto al público tras una remodelación integral de sus juegos y su pavimento.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las obras se han prolongado durante un mes y han costado casi 30.000 euros.

Han incluido la renovación del pavimento de caucho de la zona de juegos y la sustitución de los elementos infantiles por nuevas estructuras.

En concreto, se han instalado un balancín accesible, una estructura de juego tipo red con forma de tortuga y un panel musical, con el objetivo de ampliar las posibilidades de juego para los niños.

Esta actuación da continuidad a las mejoras ejecutadas el pasado mes de marzo en la misma plaza, cuando el Ayuntamiento renovó el firme de asfalto, mantuvo el adoquinado de la franja lateral e invirtió cerca de 65.000 euros en la adecuación del espacio público.