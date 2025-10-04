El Parque Natural de s'Albufera des Grau celebra su 30 aniversario

MENORCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de s'Albufera des Grau ha celebrado este sábado su 30 aniversario, con una jornada festiva abierta a toda la población, que ha contado con la participación de más de 200 personas, entre ellas el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que el Parque Natural de s'Albufera des Grau ha acogido esta mañana una jornada festiva abierta a toda la población con talleres, visitas guiadas y actividades familiares, en la que más de 200 personas han participado activamente. El acto ha contado con la presencia del conseller Joan Simonet; del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; y del alcalde de Maó, Héctor Pons, entre otras autoridades.

En su discurso, Simonet ha subrayado que "este parque no es solo un espacio protegido: es el reflejo del compromiso colectivo con la naturaleza y la identidad menorquina". El conseller ha recordado que su declaración hace 30 años fue el resultado de un largo proceso de concienciación ciudadana: "Entidades ecologistas, científicos y vecinos alzaron la voz para preservar este tesoro. Hoy celebramos su valor ecológico y cultural, y reafirmamos nuestra responsabilidad de conservarlo para las futuras generaciones".

Asimismo, Simonet ha destacado la importancia del Parque dentro de la Reserva de la Biosfera de Menorca, declarada por la UNESCO en 1993: "La albufera y su entorno, con humedales, sistemas dunares, fondos marinos y bosques, representan la convivencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Este modelo de gestión sostenible es un ejemplo de cómo proteger los valores ambientales y sociales".

Durante la jornada, los asistentes han podido disfrutar de talleres de mermeladas, observación de mariposas y aves, el cuento de Xoc combinado con actividades de educación ambiental y una 'gymkhana' para niños. También se han realizado visitas guiadas que repasan la historia de la conservación del Parque, desde los inicios de la movilización ciudadana hasta la ampliación del ámbito protegido en 2003.

Simonet ha cerrado el acto con un mensaje de unidad y responsabilidad compartida: "s'Albufera des Grau es un espacio vivo que necesita la implicación de toda la sociedad: ciudadanos, entidades y administraciones. Su conservación es una oportunidad para construir y garantizar un futuro mejor y más sostenible".

El 30º aniversario del Parque Natural de s'Albufera des Grau reafirma el compromiso del Govern con la preservación de los espacios naturales de Baleares y con la difusión de su valor ecológico, cultural y educativo.