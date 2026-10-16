El Parque Natural de s'Albufera de Mallorca permanecerá cerrado hasta el 2 de noviembre por las obras de mejora

El Parque Natural de s'Albufera de Mallorca estará cerrado hasta el 2 de noviembre por obras de mejora de los caminos - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de s'Albufera de Mallorca permanecerá cerrado al público hasta el 2 de noviembre debido a las obras de mejora que se están llevando a cabo en los caminos.

Inicialmente, el cierre estaba previsto ente los días 5 y 18 de octubre, pero la necesidad de continuar los trabajos obliga a ampliar este periodo, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa.

El objetivo es facilitar la ejecución de las actuaciones y, sobre todo, garantizar la seguridad de los visitantes.

La fecha prevista de reapertura, el 2 de noviembre, estará condicionada a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas semanas.

El Govern ha lamentado las molestias que esta ampliación del cierre temporal pueda ocasionar a los visitantes y ha agradecido su comprensión.

Los trabajos incluyen la adecuación de dos caminos por los que transcurren itinerarios del Parque, el acondicionamiento de la explanada del centro administrativo y la instalación de una cubierta térmica que actuará como aislante para evitar las altas temperaturas en el interior de los observatorios durante los meses de verano.