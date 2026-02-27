El parque de sa Riera acogerá el 8 de marzo la 9ª Carrera Popular PalmaDona con la atleta Bel Calero como embajadora

Acto de presentación de la IX edición de la Carrera Popular PalmaDona. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de la Carrera Popular PalmaDona saldrá desde el parque de sa Riera el próximo 8 de marzo, en la que participará como embajadora la atleta Bel Calero.

El primer teniente de alcalde de Turismo, Cultura y Deportes, Javier Bonet y la segunda teniente de alcalde y regidora de Igualdad, Lourdes Roca, y la propia Calero han asistido a la presentación de este evento en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma, que coincidirá con el Día Internacional de la Mujer.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que esta edición se celebra bajo el lema 'Visibles en todas las edades', una cita que trata de poner en valor la presencia y el protagonismo de las mujeres en todas las etapas de su vida.

Asimismo, el evento deportivo se completará con la Feria de Expositores, que tendrá lugar el 7 de marzo, y la V Carrera Infantil.

"La Carrera Popular PalmaDona es un homenaje al papel fundamental de la mujer en el deporte y una iniciativa que nace para visibilizar, impulsar y reconocer la participación femenina en todas las modalidades deportivas", ha declarado Roca.

La cita deportiva es un evento abierto a todas las edades y adaptado a las capacidades físicas de cada persona, puesto que es una plataforma para reivindicar "la igualdad de oportunidades" y para poner en valor "el esfuerzo, la dedicación y el talento de tantas deportistas".

Por su parte, Bonet ha recordado que desde el Ayuntamiento y el Instituto Municipal del Deporte (IME) se entiende el deporte como un eje "fundamental" para promover la salud y la cohesión social.

Durante su intervención, Bonet ha destacado la trayectoria deportiva de Calero como un claro ejemplo de "constancia, perseverancia y espíritu de superación".

El día de la carrera, gracias a la colaboración de la EMT, los participantes podrán llegar al parque de sa Riera de forma gratuita si muestran su dorsal, entre las 08.00 y las 16.00 horas. La prueba comenzará a las 11.30 horas, con un calentamiento general dirigido por la educadora físicodeportiva y entrenadora Susana Sans.

Posteriormente, a las 12.00 horas Bel Calero, junto con las autoridades municipales, dará la salida a la prueba, que transcurrirá a lo largo de un circuito de asfalto y tierra de 2,8 kilómetros.

Tanto la salida como la llegada de la carrera estarán ubicadas en el parque, desde donde los participantes afrontarán un itinerario debidamente señalizado que incluirá las calles Jesús y la avenida de Uruguay.

Los corredores tienen la posibilidad de hacer una o dos vueltas al circuito, de 2,8 y 4,6 kilómetros, respectivamente. Además, independientemente del tiempo que registren, cada uno recibirá una medalla.

Al finalizar la carrera, gracias a la colaboración de MercaPalma, se ofrecerá a los participantes un almuerzo saludable y se dispondrá de una estación de agua potable de la que se podrá hacer uso mediante botellas reutilizables. También, para fomentar la recuperación muscular tras cruzar la meta, se habilitará un espacio para realizar sesiones de estiramientos.

Las inscripciones son completamente gratuitas y están abiertas online hasta el 6 de marzo a las 21.00 horas. En este sentido, tal y como ha señalado el regidor, para esta edición ya se han registrado "más de 3.000 inscripciones" pero se podrán alcanzar hasta los 5.000 dorsales. Los dorsales y las camisetas se entregarán el sábado 7 de marzo en el recinto habilitado en el mismo parque de sa Riera.

En el caso de los niños inscritos en las carreras infantiles recibirán un obsequio adicional, ya que paralelamente, por quinto año consecutivo, el IME ha convocado la Carrera Infantil PalmaDona, como preludio de la carrera popular.

Es una prueba gratuita y no competitiva para niños de 4 a 12 años, que se llevará a cabo a partir de las 10.00 horas, en el parque, con recorridos diferenciados por edades: una distancia de 400 metros, para el rango entre 4 y 5 años; de 600 metros en el caso de los menores entre 6 y 10 años; y, finalmente, de 1.200 metros a partir de los 11 años.

Los menores de hasta cinco años pueden correr acompañados por un adulto. Además, durante toda la mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas habrá actividades deportivas infantiles.

Por otra parte, el día previo a la carrera, diferentes entidades y empresas relacionadas con deporte, salud y bienestar ofrecerán sus servicios y productos, especialmente enfocados en la mujer, en la VIII Feria de expositores.

Asimismo, durante la jornada del sábado 7 de marzo habrá actividades deportivas y gratuitas abiertas a todos los públicos, organizadas por entidades deportivas colaboradoras y, otras, dedicadas a los más pequeños.