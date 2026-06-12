Los pasajeros del aeropuerto de Menorca crecen un 10,4% en mayo

MENORCA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca cerró el mes de mayo con 474.351 pasajeros, lo que supone un incremento del 10,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, según han informado este viernes Aena.

Del total de viajeros, 190.359 viajaron en vuelos nacionales, cifra que representa un incremento del 4,6 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025. Por su parte, 282.265 optaron por conexiones internacionales, un 14,3 por ciento más que el año pasado.

Aena ha subrayado que, en cuanto a la operativa de vuelos, el aeropuerto menorquín gestionó 4.028 movimientos de aeronaves, entre despegues y aterrizajes, lo que representa un aumento del 6,5 por ciento respecto a mayo del año anterior.

Entre enero y mayo ha registrado 1.008.474 pasajeros, con un crecimiento del 3,4 por ciento y ha gestionado 10.587 vuelos, una cifra que supone un descenso del 0,5 por ciento respecto a los mismos meses del año pasado.