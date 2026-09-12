El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren - CAIB

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) eliminará el paso a nivel del Camí desl Moliners, en el municipio de Santa Maria, y lo sustituirá por un nuevo puente sobre las vías de la línea de tren entre Palma e Inca.

El proyecto constructivo, que costará 4,4 millones de euros, ha salido este sábado a información pública una vez emitidos los informes técnicos previos necesarios para continuar con su tramitación.

A partir de este domingo, según ha informado la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, se abrirá un plazo de 30 días para consultar la documentación y poder presentar alegaciones.

Una vez finalizado el periodo de información pública y estudiadas las posibles alegaciones, continuará la tramitación administrativa necesaria para poder ejecutar las obras.

La actuación permitirá suprimir el cruce actual entre el tráfico viario y la línea ferroviaria y mejorar la seguridad tanto de los vehículos y peatones que transitan por este punto como de la circulación ferroviaria.

El paso a nivel está situado en un tramo en curva que presenta una visibilidad limitada y por el que los trenes circulan a una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora (km/h). Según los últimos aforos, cada día pasan por este punto unos 400 vehículos y medio centenar de peatones.

El nuevo paso viario permitirá conectar ambos lados de la línea Palma-Inca sin cruzar las vías. Consistirá en un puente metálico elevado al que se accederá mediante rampas.

El vial tendrá un recorrido de 260 metros sobre el actual Camí des Moliners y conectará con la Ma-13A. Tanto las rampas como el puente tendrán una anchura de 10 metros. También se construirá una rotonda de 30 metros de diámetro para reordenar la intersección y facilitar los accesos vecinales de la zona.

Los trabajos incluirán, además, los movimientos de tierras, la pavimentación, el drenaje, la reposición de los servicios afectados y la señalización necesaria para poner en servicio la nueva infraestructura.

Con esta actuación, la red ferroviaria de SFM quedará con 23 pasos a nivel, 12 de los cuales son viarios y permiten el paso de vehículos. SFM trabaja en la eliminación de otros dos pasos situados en los términos municipales de Consell y Binissalem.