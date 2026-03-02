La patera rescatada el sábado en Eivissa es una de las que se reportaron como desaparecidas, según Caminando Fronteras

Archivo - Salvamento Marítimo antes de rescatar a dos menores de edad en una imagen de archivo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patera que el sábado fue rescatada en Eivissa con 32 migrantes subsaharianos a bordo es una de las tres de cuya desaparición se alertó la semana pasada, según ha podido confirmar la ONG Caminando Fronteras.

Fuentes de la ONG han asegurado a Europa Press que horas después de ser interceptadas por Salvamento Marítimo los migrantes se pusieron en contacto con sus familiares que se encuentran en sus países de origen.

Se trata de la embarcación que llevaba a bordo tres mujeres y dos bebés, todos ellos de origen subsahariano, que salió de las costas de Argelia el pasado 22 de enero.

Las familias, previamente, habían alertado de la desaparición a los responsables de Caminando Fronteras, quienes les han brindado acompañamiento. La información inicial, en base a los testimonios de los familiares de las potenciales víctimas, hablaba de una patera con 30 migrantes a bordo, pero según las fuentes consultadas no contabilizaba a los dos menores.

La entidad humanitaria ha prestado acompañamiento a los familiares a lo largo de la búsqueda y estos, una vez han podido contactar con ellos, lo han puesto en conocimiento de los activistas.

Se da la circunstancia de que la Delegación del Gobierno en Baleares informó el pasado viernes de que la Marina Argelina había interceptado a dos de las pateras que habían sido reportadas como desaparecidas, aunque no ofreció información que permitiera verificar que se trataba de ellas.

Esa misma tarde, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron una embarcación con 22 migrantes a bordo, entre ellos siete mujeres, al sur de Mallorca. Tanto la Delegación del Gobierno como Caminando Fronteras confirmaron entonces que era otra de las pateras desaparecidas.

Por lo tanto, las dos embarcaciones supuestamente localizadas por las autoridades argelinas debían ser las que llevaban a bordo 30 --finalmente 32-- y 29 migrantes a bordo. Siempre según Caminando Fronteras, al menos una de ellas no era una de las desaparecidas, dado que fue localizada en aguas de Eivissa el sábado.