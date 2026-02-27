Localizan al sur de Mallorca una de las pateras desaparecidas con 22 migrantes a bordo

Archivo - Helicóptero Helimer 220 de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado a los 22 migrantes que iban a bordo de la tercera de las pateras que habían sido reportadas como desaparecidas en los últimos días.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno de Baleares, ha sido interceptada sobre las 14.30 horas a 34 millas al sur de Mallorca.

A bordo iban 22 personas migrantes, todos ellos de origen subsahariano. Se trata, siempre de acuerdo con la citada fuente, de una de las tres pateras que habían sido reportadas como desaparecidas por la ONG Caminando Fronteras.

Fuentes de la organización humanitaria han confirmado a Europa Press que han podido verificar que, en efecto, se trata de la embarcación a bordo de la cual viajaban 22 personas, entre ellas siete mujeres. Todos eran nacionales de Somalia menos uno, de origen sudanés.

Según ha informado la Delegación del Gobierno la mañana de este viernes, las otras dos pateras que habían sido reportadas como desaparecidas fueron interceptadas por la Marina Argelina.

De acuerdo con la información recopilada por la ONG, una de ellas llevaría 29 personas de origen subsahariano a bordo y la segunda, otros 30 subsaharianos, entre ellos tres mujeres y dos bebés.

Pese a confirmar su localización, la Delegación del Gobierno no ha facilitado información que permita verificar que las pateras interceptadas por las autoridades argelinas sean estas dos.

De hecho, desde Caminando Fronteras aseguran que las potenciales víctimas no se han puesto en contacto con sus familiares, por lo que sospechan que podrían no ser las mismas sobre cuya desaparición alertaron el jueves.

UNA SEGUNDA PATERA

Además, otras 19 personas han sido localizadas la tarde de este viernes a 66 millas al sur de Eivissa, según la Delegación del Gobierno en Baleares.

Son todas de origen magrebí y han sido rescatadas por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.