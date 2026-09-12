Un patinete eléctrico con dos ocupantes choca contra una patrulla policial en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha tramitado varias denuncias administrativas contra el conductor de un patinete eléctrico que chocó contra un coche patrulla y le causó diversos desperfectos.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, sucedieron sobre las 23.30 horas del pasado lunes en la confluencia entre el camino de la Vileta y la calle Costa de Saragossa.

Un vehículo policial estaba realizando una maniobra para girar a la izquierda cuando un patinete eléctrico que circulaba por la acera en dirección a Son Moix irrumpió "de forma repentina" en el paso de peatones sin que su conductor descendiera para cruzar a pie, tal y como exige la normativa.

Ante esta maniobra imprevista, el conductor policial no pudo esquivar el vehículo de movilidad personal y este impactó contra la parte delantera derecha de la patrulla.

El vehículo sufrió desperfectos en el retrovisor derecho y abolladuras en la puerta y en la aleta delantera derecha, mientras que el patinete registró roturas en las luces, en el tubo de dirección, en la rueda y en el cableado de freno. Ninguna de las personas implicadas sufrió lesiones.

La Policía Local ha determinado que la responsabilidad fue exclusivamente del conductor del patinete, por lo que ha tramitado diversas denuncias por la vía administrativa.

Entre otras cuestiones, los agentes pretenden sancionarle por circular por la acera, transportar a un pasajero adicional, no hacer uso del casco homologado ni del chaleco reflectante y circular sin el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.