Pavón advierte que las regularizaciones trasladan la idea de que llegar ilegalmente "tiene premio"

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha advertido este martes que la regularización planteada por el Gobierno central traslada la idea de que llegar a Baleares de manera ilegal "tiene premio" y es una injusticia para "los que llegan a integrarse y a aportar".

En una rueda de prensa, Pavón ha asegurado que no dispone de información de a cuántas personas podría afectar este proceso, aunque ha recordado que sólo en patera han llegado a Baleares unas 20.000 personas en los últimos cinco años. "No lo sabemos nosotros y estoy convencido de que no lo sabe nadie", ha afirmado.

Para el director general, "dar papeles" no garantiza la integración y ha defendido una inmigración, legal ordenada y controlada.