Pavón incide en que la ruta migratoria es insostenible:"Europa y Baleares dicen que pasa algo y España mira a otro lado"

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha insistido en que la situación migratoria en Baleares es "insostenible" y ha reclamado al Gobierno de España una política "efectiva", más medios de Policía Nacional y Guardia Civil, así como el despliegue de Frontex.

"Europa está diciendo que pasa algo, Baleares está diciendo que pasa algo, los colectivos profesionales están diciendo que pasa algo pero España parece que está mirando a otro lado", ha criticado este jueves en declaraciones a los medios, después de que en lo que va de semana hayan llegado cerca de 400 migrantes en varias pateras a las Islas.

A su criterio, la ruta migratoria entre Argelia y Baleares "ya es insostenible", de modo que el archipiélago "no puede más". Así, ha reclamado políticas "efectivas y adecuadas" para paliar la ruta, así como políticas internacionales con los países de origen.

Por otro lado, ha criticado las "incongruencias" del Ejecutivo central por, según ha dicho, declarar la contingencia migratoria cuando afecta al Gobierno, instalando carpas en los puertos, pero no cuando afecta a la comunidad, en este caso para frenar el reparto de menores de otras autonomías.

"Por un lado se gastan siete millones de euros en carpas, que bienvenidas sean (...), pero qué pasa con la contingencia migratoria en Baleares, con cerca de 750 menores no acompañados que tiene bajo tutela la Comunidad", ha dicho.

Igualmente, ha rechazado la política nacional en Europa, en concreto, por el voto en contra de España el pasado lunes en la reunión de ministros de la UE en Bruselas para relajar las reglas sobre países seguros para agilizar retornos.

El Govern ha presentado varios recursos a los tribunales para frenar el reparto de menores, que han sido admitidos a trámite. "Esperemos que se siga la viabilidad jurídica para que este reparto no se llegue a ejecutar en Baleares", ha comentado sobre la cuestión, agregando que en las últimas pateras llegadas esta semana había menores.

"¿Cuándo se va a terminar esto?", se ha preguntado, para después insistir en que las Islas están saturadas y que los consells insulares no tienen ni instalaciones ni profesionales para atender a los menores.

También ha hecho hincapié en la reclamación del Govern para el despliegue de Frontex en Baleares, criticando que el Ejecutivo central no lo haya solicitado a Europa. Lo único que sabe el Govern, ha dicho, es que el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, dijo que había un avión de Frontex operando en la zona de las Islas.

En esta línea, ha explicado que el Ejecutivo balear pidió las hojas de ruta de la aeronave pero que no han recibido respuesta. Así, ha reclamado al Gobierno que "primero, diga la verdad".

Pavón ha pedido un incremento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el archipiélago para atender el crecimiento de la ruta y ha agregado que, si no fuera suficiente, "habrá que pedirle ayuda a Europa".

Según el director general, en las fronteras en las que está desplegada Frontex los índices de inmigración irregular están bajando. Por ello, ha cuestionado por qué España no quiere que Frontex trabaje en las Islas.