Altercado entre dos grupos de menores en Formentera: refuerzo de la vigilancia y llamamiento a la calma

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo.- GUARDIA CIVIL

FORMENTERA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios menores han resultado heridos tras unos altercados registrados entre dos grupos en Formentera durante el cual han apedreado las instalaciones de un centro, lo que ha obligado a reforzar la vigilancia.

El Consell ha informado de que este viernes se registraron altercados en la isla y que en el Casal de Joves, dos grupos se enfrentaron, lo que hizo necesaria la intervención de las fuerzas policiales.

Algunos menores tuvieron que ser atendidos por heridas de carácter Además, durante la noche se registró un acto vandálico contra el centro de menores, donde se lanzaron piedras contra las instalaciones.

Ante los hechos, el responsable del Casal de Joves ha presentado una denuncia formal para dejar constancia de los incidentes.

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha mantenido contacto con la Guardia Civil, Policía Local y técnicos responsables.

Desde el Consell han señalado además que "resulta imprescindible evitar discursos que puedan generar tensión social, estigmatización o confrontación entre colectivos", por lo que no hay que alimentar el odio o la crispación.

Mientras se investiga lo sucedido, se han activado medidas preventivas y se han reforzado los dispositivos de vigilancia.