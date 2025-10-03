Una película ambientada en Mallorca y que recibió ayuda del Consell gana un premio en Toronto - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) - La película 'Forastera', ambientada en Mallorca y que recibió una ayuda de 100.000 euros del Consell insular, ha ganado el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Ficpresci) en el Toronto Film International Film Festival.

El filme, ópera prima de Lucía Aleñar Iglesias, está prtogaonizada por Zoe Stein y Luis Homar y ha sido proyectada por primera vez en la sección Discovery del festival canadiense.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la producción recibió, a través de la productora mallorquina La Perifèrica Produccions, 100.000 euros de la subvención a coproducciones minoritarias que la Fundación Turismo Responsable de Mallorca publicó en 2023 a través de la Mallorca Film Commission.

Ambientada en la soleada Mallorca, 'Forastera' sigue a Cata, una joven de 16 años cuyo despreocupado verano familiar se ve interrumpido por la muerte de su abuela. En su duelo, la adolescente adopta la personalidad de la mujer mayor, vistiendo su ropa, apropiándose de sus gestos y silencios.

Es la segunda vez que una película española recibe este premio en Toronto, tras 'La Zona', coproducción mexicana que se alzó con el reconocimiento en 2007.