La pensión media en Baleares sube un 4,57% en septiembre y se sitúa en los 1.226,65 euros mensuales

Archivo - Una persona mayor camina por una calle de Madrid. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA/MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pensión media en Baleares se ha situado en los 1.226,65 euros mensuales en septiembre de 2025, lo que supone un aumento del 4,57% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Así se desprende del último informe sobre pensiones contributivas de la Seguridad Social del mes de septiembre, elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Baleares, a 1 de agosto de 2025, hay registradas un total de 213.474 pensiones, cifra que representa un 2,16% más de pensionistas que en 2024. La mayor parte de estas prestaciones son por jubilación, que llegan a 142.880 personas con una pensión media de 1.392,47 euros.

El siguiente concepto por el que más pensiones se reparten es el de viudedad, con 45.616, con una pensión media de 845,90 euros, seguido de las prestaciones por incapacidad permanente, 18.757 personas con una pensión media de 1.145,87 euros.

Del total de estas pensiones de Baleares, 32.726 pensionistas perciben un complemento a mínimos. Entre el colectivo de las mujeres pensionistas representa un 19,9% de ellas y un 9,8% de los hombres. Además, hay 22.987 pensionistas que tienen algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 74 euros.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 13.638 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,1% más que en igual mes de 2024.

La nómina de septiembre incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.969 millones de euros, un 6% más que en septiembre de 2024.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes casi 2.197 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.256,5 millones (+10,3%); a la de orfandad se destinaron 178,6 millones de euros (+4%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 36,5 millones (+6,3%).

En total, la Seguridad Social abonó en septiembre 10.379.303 pensiones, casi un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,5% más que en septiembre del año pasado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.313,97 euros mensuales en septiembre, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en septiembre en 1.508,7 euros mensuales, un 4,3% más que en igual mes de 2024. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.