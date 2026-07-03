Pepe Mercadal es proclamado oficialmente candidato del PSOE al Consell de Menorca

El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal. - PSOE

MENORCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pepe Mercadal ha sido proclamado este viernes oficialmente candidato del PSOE a la presidencia del Consell de Menorca ya que, al ser la suya la única candidatura presentada, se da cumplimiento al proceso de primarias del partido.

Mercadal ha aprovechado para agradecer a los militantes socialistas su confianza. "No sólo me la han trasladado estos días, sino hace más de un año, cuando me nombraron secretario general del PSOE de Menorca", ha manifestado.

"Han sido ellos y muchos simpatizantes del partido quienes me han empujado a dar este paso que viene acompañado de un proyecto que llevamos mucho tiempo preparando y que pondremos en práctica el primer día después de ganar las elecciones de mayo de 2027", ha destacado.

El candidato del PSOE a la presidencia de la administración insular ha remarcado que, en los próximos meses, se dará a conocer el proyecto de los socialistas. En esta línea, ha avanzado que quieren "más oportunidades para que sea posible y asequible que todo el mundo que lo desee pueda llevar a cabo un proyecto de vida en Menorca, buscamos que las personas mayores puedan envejecer dignamente y deseamos un turismo más ordenado. "Es necesario más transporte público para que las carreteras dejen de ser un caos en verano", ha dicho Mercadal.

"Me siento preparado para liderar la candidatura del partido socialista y ser el próximo presidente del Consell Insular de Menorca", ha concluido.