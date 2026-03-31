Los pequeños negocios de Baleares recibieron 18,4 millones de euros en microcréditos de MicroBank en 2025

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pequeños negocios de Baleares recibieron 846 microcréditos con un valor de 18,4 millones de euros en 2025 del banco social de CaixaBank, MicroBank.

Según ha informado este martes CaixaBank en un comunicado, el sistema de microcréditos ha supuesto 10.071 operaciones por valor de 76 millones de euros, de un total de 243.970 operaciones en España.

Concretamente, en Baleares, los créditos han contribuido a generar 857 puestos de trabajo y han apoyado la creación de 256 negocios de emprendedores.

En total, se entregaron en España 30.506 microcréditos para emprendedores por un valor de financiación de 662,4 millones de euros, un 19 por ciento más que en 2024.