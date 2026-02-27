Per Estellencs reprocha al Ayuntamiento que apruebe el nuevo plan urbanístico "sin diálogo y sin transparencia"

Imagen grupal de los representantes de Per Estellencs. - PER ESTELLENCS

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Per Estellencs ha recriminado al Ayuntamiento de Estellencs que haya aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "sin diálogo, sin transparencia y sin garantías suficientes", aunque comparte la "necesidad" de actualizarlo.

La oposición local ha acusado al PP de "imponer" un planeamiento mediante una segunda junta extraordinaria convocada 48 horas después de la primera sesión "fallida".

En un comunicado, han alertado que la "maniobra" responde a una estrategia "clara", que era aprobar el documento "sin esperar a la incorporación de una nueva regidora, ni propiciar un debate real".

"Se ha priorizado cerrar el trámite cuanto antes mejor en lugar de buscar consenso en un asunto que marcará el futuro del pueblo durante décadas", han señalado.

Per Estellencs ha criticado la "ausencia" de una defensa técnica pública detallada del plan y advierte de "posibles deficiencias jurídicas" que podrían generar "inseguridad y responsabilidades futuras para el municipio".

El grupo ha hecho un especial énfasis en que el proceso de participación ciudadana y sus resultados han sido "en gran medida ignorados" y "no se reflejan en el documento aprobado". En ese sentido, han advertido que el proceso "no es una parte insignificante del procedimiento, ni una mera formalidad que el gobierno municipal pueda pasar por alto".

"No se trata de un debate sobre porcentajes de representación electoral, sino de silenciar la mayoría de la población que participó activamente en las mesas de trabajo", han indicado.

Según el grupo, entre el 80% y el 90% de los asistentes plantearon objeciones significativas y, de las cinco mesas de trabajo establecidas, cuatro se opusieron a las carreteras propuestas, al giro del bus y a la urbanización de las parcelas.

"No se trata de ignorar un tercio, sino de ignorar la voz mayoritaria de los vecinos que participaron en el proceso. El futuro de Estellencs no se puede formular a puerta cerrada ni con prisas ni pasando por alto la participación activa de la población", han concluido.