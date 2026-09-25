Peramato propondrá al Gobierno el nombramiento de María Dolores Rial de la Calle como teniente fiscal de Baleares

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PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha comunicado que propondrá al Gobierno el nombramiento de varios altos cargos del Ministerio Fiscal, entre ellos el de María Dolores Rial de la Calle como teniente fiscal de la Fiscalía en Baleares.

Rial de la Calle ingresó en la Carrera Fiscal en el año 2009 como abogada fiscal con el número uno de su promoción, y desde entonces ha desempeñado toda su trayectoria profesional en la Fiscalía de Baleares.

En el año 2021 fue nombrada Fiscal Delegada de la Fiscalía Especial Antidroga para la isla de Eivissa, y, en 2024, Fiscal Delegada de la Fiscalía Especial Antidroga para Mallorca.

La Fiscal General ha destacado el desempeño profesional de Rial de la Calle como fiscal especializada contra el narcotráfico, lo que implica encargarse de procedimientos sumamente complejos, con una gran cantidad de investigados y diligencias de investigación que abocan a juicios orales de gran responsabilidad contra grupos organizados con importantes elementos transnacionales.

Esa labor exige altos conocimientos técnicos que, según ha señalado la fiscal general, han sido acreditados a lo largo de los años por Rial de la Calle con rigor profesional y gran nivel técnico-jurídico. María Dolores Rial de la Calle ha sido condecorada con la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco.

MARÍA TERESA VICENTE, RESPONSABLE DE LA FISCALÍA DE MENORES

Por otra parte, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha propuesto a María Teresa Vicente como responsable de la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Peramato trasladará al Gobierno esta propuesta junto con la de la fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y la de teniente fiscal de Baleares, según ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa este viernes.

La fiscal general del Estado ha destacado que Vicente cuenta "con 33 años de carrera profesional al ámbito de protección de los menores", así como "su conocimiento profundo de los criterios jurídicos" y de "las pautas organizativas y de gestión" de dicha unidad.

Vicente fue nombrada fiscal adscrita en la Unidad de Menores de la FGE, donde ha sido la principal colaboradora de la fiscal de sala recientemente jubilada Teresa Gisbert.

Peramato también ha propuesto a María Dolores Rial como teniente fiscal de la Fiscalía de las Islas Baleares y la renovación en el cargo de Jesús José Tirado como fiscal jefe de la Sección de lo Contencioso-Administrativo ante el Supremo.

En el caso de Tirado, le han nombrado promotor de la acción disciplinaria del Ministerio Fiscal para los próximos dos años y ha designado a Manuel Campoy Miñarro, fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional especialista en Derecho Administrativo.

La jefa del Ministerio Público ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su "amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación", según la nota.