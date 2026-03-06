Perelló (MÉS) critica la adjudicación de plazas turísticas del Consell: "No se puede gestionar como si fuera una rifa"

Archivo - La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, interviene en un pleno del Consell. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha criticado el sorteo público que hará la institución insular para adjudicar las plazas de alquiler turístico vacacional.

"Una administración pública no puede gestionar un procedimiento de este tipo de una manera tan arbitraria y como si fuera una rifa", ha sostenido Perelló, después que el Consell haya anunciado que volverá a ofertar próximamente cerca de un millar de plazas de alquiler turístico vacacional tras los errores informáticos que llevaron a anular la anterior convocatoria.

Para MÉS, las decisiones públicas "se tienen que basar en criterios objetivos y de interés general, no en el azar". Por ello, ha considerado que el Consell tendría que establecer criterios "claros" vinculados al territorio, a la sostenibilidad y al interés general de Mallorca.

Igualmente, Perelló ha afeado al equipo de gobierno insular por su gestión turística, argumentando que haber llegado a esta situación "evidencia un problema de gestión e incapacidad".

"Todo ello, mientras Mallorca continúa con un grave problema de masificación y colapso", ha advertido, a la vez que ha reiterado que desde MÉS apuestan por rebajar el techo de plazas.