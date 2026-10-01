Las pernoctaciones en apartamentos turísticos bajan un 3,59% en agosto en Baleares y los viajeros suben un 9%

Archivo - Un edificio de apartamentos turísticos en el casco histórico de una ciudad. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en agosto un total de 1,61 millones de pernoctaciones, un 3,59% menos que el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por contra, atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el octavo mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 336.258 un 9% más que en el mismo periodo del año anterior.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en agosto, 276.174 eran extranjeros y 60.084, nacionales, y registraron una estancia media de 4,80 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 20.786 apartamentos en las Islas, con capacidad para 67.665 plazas. El grado de ocupación fue de 86,74 y del 86,66%, en el caso de los fines de semana.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural de Baleares alojaron en el octavo mes a 82.146 viajeros, 68.498 de ellos extranjeros y 13.648 nacionales. Sumaron 291.846 pernoctaciones con una estancia media de 3,55 días.