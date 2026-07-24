Las pernoctaciones hoteleras bajan un 1,5% en junio en Baleares

Archivo - Imagen de archivo de la Junta de un trabajador de un hotel - JCYL - Archivo

PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en junio empeoran y descienden un 1,5% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 9,59 millones de operaciones, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de junio en la región de la serie histórica.

En los hoteles de Baleares se alojaron un 0,74% más de turistas en junio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,95 millones de viajeros. Por nacionalidad, 204.869 eran residentes en España, el 10,53%, mientras que 1,74 millones (el 89,47%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,2% y los extranjeros aumentaron un 0,6%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 658.591 las realizaron residentes en España (un 6,87%), mientras que 8.932.370 (93,13%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 173,39 euros, lo que representa una subida del 8,8% interanual. En general, los precios subieron un 9,23% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en junio una ocupación del 82,5% y el sector hotelero empleó a 75.732 personas (un incremento del 2,3% interanual).

Por CCAA, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,5%, seguida de Canarias (70,13%) y Comunitat Valenciana (68,33%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (36,15%), Extremadura (38,64%) y Ceuta (38,95%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,84%) en junio junto a Cataluña (17,43%) y Andalucía (15,63%).