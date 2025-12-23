Las pernoctaciones hoteleras en Baleares crecen un 6,7% en noviembre

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en noviembre aumentaron un 6,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 15,04% más de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 139.514 viajeros.

Por nacionalidad, 51.612 eran residentes en España, el 36,99%, mientras que 87.902 (63,01%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 29,2% y los extranjeros aumentaron un 8,1%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 94.443 las realizaron residentes en España (un 21,71%), mientras que 340.609 (78,29%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 110 euros, lo que representa una bajada del 2,4% interanual. En general, los precios subieron un 1,35% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en noviembre una ocupación del 47,16% y el sector hotelero empleó a 6.959 personas (un incremento del 15,9% interanual).