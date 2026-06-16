Una persona debería cobrar casi 32.000 euros netos y ahorrar unos 73.000 euros para comprar un estudio, según idealista

Archivo - Plano general de Dalt Vila, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona que pretenda comprar un estudio en Baleares tendría que cobrar un sueldo neto anual de casi 32.000 euros y tener ahorrados 72.750 euros, dado que el precio medio de este tipo de inmuebles en el primer trimestre de 2026 alcanza los 242.500 euros y la cuota media mensual de la hipoteca sería de unos 800 euros.

Estos son algunas de las estimaciones que hace el portal inmobiliario idealista, en base al precio medio de los estudios que tienen a la venta y que el porcentaje de lo que destina una persona al pago de la vivienda no supere el 30% de sus ingresos.

Esto convertiría a Baleares en la provincia con los estudios más caros, seguida de Madrid --231.500 euros-- y Bizkaia --205.000 euros--; y la que más ingresos se tendría que percibir para comprarlos, por encima de Madrid --casi 30.500 euros netos/año-- y Bizkaia --27.000 euros--.

Asimismo, también han calculado los requisitos que debería reunir una persona para adquirir un estudio en las capitales de provincia y en el caso de Palma, el salario tendría que acercarse a los 32.300 euros netos al año y tener ahorrados 73.500 euros, puesto que el precio asciende a los 245.000 euros y la cuota rondaría los 810 euros.

En este caso, Madrid está por delante de Palma con precios de casi 247.500 euros el estudio y un requisito de ingresos de 32.600 euros netos/año, por detrás de Palma se colocaría Bilbao con 240.000 euros y 31.600 euros netos/año.

Por lo que se refiere a los alquileres, una persona tendría que ingresas 44.000 euros netos anuales para pagar los 1.100 euros que se pide de renta al mes, el mismo precio y esfuerzo económico que se exigiría en Palma.

Baleares se sitúa a la cabeza de las provincias en el rango de ingresos y alquiler exigidos, por delante de Madrid --42.000 euros de ingresos y 1.050 euros alquiler-- y Barcelona --40.000 euros y 1.000 euros--. Por su parte, Palma empata en el primer puesto del ranking de la ciudades más caras con Barcelona y Madrid en el mismo nivel.

En España, una persona tendría que cobrar unos 21.000 euros anuales netos y ahorrar unos 47.700 euros para poder optar a comprar un estudio de unos 159.000 euros de media, con una hipoteca media de casi 525 euros mensuales.

Para alquiler, esta misma persona tendría que percibir unos 34.000 euros anuales netos y para pagar los alquileres de 850 euros mensuales que se exigen.