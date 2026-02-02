Personal sanitario se forma para colaborar con los bomberos en rescates de montaña en Mallorca

Bomberos de Mallorca y el 061 impulsan la integración de personal sanitario en el Grupo de Rescate de Montaña. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca y el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 han llevado a cabo este lunes la primera prueba del proceso de habilitación de personal sanitario del 061 para su integración operativa en el Grupo de Rescate de Montaña (GRM) con el objetivo de mejorar la coordinación en rescates en entornos de montaña.

Según ha indicado en un comunicado el Consell de Mallorca, es una actuación que se enmarca en el acuerdo de colaboración entre ambos servicios con el objetivo de reforzar la atención sanitaria especializada en rescates en zonas de difícil acceso.

La jornada ha consistido en una prueba de resistencia en medio natural, en la cual han participado 23 profesionales del Servicio de Emergencias Sanitarias 061, que han salido en grupos de seis personas cada diez minutos.

El primer grupo ha iniciado la prueba a las 09.00 horas y el último, a las 09.40 horas. La actividad ha contado con un tribunal formado por tres personas y con la participación de seis bomberos del Grupo de Rescate de Montaña.

La prueba ha empezado al parking de Biniaraix y ha finalizado en el Refugio de Cúber. Durante la jornada también ha intervenido el helicóptero Milana, que ha llevado a cabo una actividad preventiva vinculada a los rescates en montaña.

Es la primera de las tres pruebas previstas dentro del proceso de habilitación. Las siguientes evaluaciones incluyen una prueba de escalada, centrada en las habilidades en terreno rocoso y montañoso, y una prueba técnica, con ejercicios de progresión por cuerda y maniobras específicas de rescate.

Una vez finalizada la jornada, el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado que esta primera prueba del proceso de habilitación es un paso muy relevante en la mejora de la coordinación entre servicios de emergencias.

Bosch ha remarcado también que la integración operativa de personal sanitario del 061 en el Grupo de Rescate de Montaña permite avanzar hacia una respuesta más rápida, especializada y segura en rescates en entornos de difícil acceso.

El conseller insular ha reivindicado igualmente que invertir en formación, preparación física y trabajo conjunto entre profesionales es clave para reforzar un sistema de emergencias moderno, eficiente y centrada en la seguridad.

Por su parte, el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha subrayado que los rescates en montaña requieren una coordinación absoluta y una alta especialización y que este proceso de habilitación garantiza que el personal sanitario que se integre en el GRM disponga de las capacidades físicas y técnicas necesarias.

Fornàs ha añadido que la colaboración entre Bomberos de Mallorca y el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 supone un refuerzo muy importante de la atención sanitaria en situaciones complejas, y que este modelo *repercute directamente en una mejor atención a la ciudadanía.