El personal de seguridad del Aeropuerto de Ibiza irá a la huelga indefinida tras no llegar a un acuerdo en el Tamib

Publicado 13/07/2018 14:28:50 CET

IBIZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El personal de seguridad privada del Aeropuerto de Ibiza ha confirmado que iniciará una huelga indefinida el 20 de julio tras no alcanzarse este viernes un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares.

Tras una reunión de casi cuatro horas con responsables de la actual concesionaria, Trablisa, los trabajadores, en declaraciones a Europa Press, han asegurado que la empresa "no quería negociar" y han querido declarar la huelga ilegal "con argumentos que no tenían razón de ser".

Los trabajadores participantes en la reunión en el Tamib han manifestado que desde la empresa venían a "asustar y presionar" y han recordado que la huelga será convocada desde CCOO a través de la Federación de Construcción y Servicios.

"No han cedido en nada", han dicho, confiando en que intercedan en el conflicto desde el Consell o Delegación del Gobierno, a quienes han pedido que en la negociación de los servicios mínimos medien "porque la empresa pide un 90 por ciento de servicios mínimos", mientras que ellos han solicitado el 50 por ciento.

"Se solicita que se cumpla la ley esos días, que no se dejen hacer jornadas de más de nueve horas o turnos que no estén en el cuadrante", han informado. En 2017, los trabajadores protagonizaron ocho días de huelga en protesta por su situación laboral.

El personal de seguridad ha pedido disculpas a los usuarios, recordando que "toda su precariedad repercute en la seguridad". "Tanta seguridad para que después una persona esté 16 horas durante cuatro días seguidos trabajando", han lamentado.

Entre otras reivindicaciones, han asegurado que la nueva concesionaria no paga los pluses de productividad a los trabajadores eventuales y ha eliminado la persona responsable de los cuadrantes. También han denunciado "cambios constantes" en los turnos.

La huelga viene motivada, además, por los excesos de las cargas de laborales que obligan a trabajadores y trabajadoras de la empresa Trablisa a mantener jornadas laborales que pueden superar las 12 horas continuadas.

Para la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Baleares, la empresa "ha precarizado las condiciones de trabajo" del servicio de vigilancia y seguridad del Aeropuerto de Ibiza hasta "límites inaceptables". Estas cargas laborales son fruto, entre otras circunstancias, de la falta de personal en las plantillas, han reiterado.

Igualmente, CCOO ha denunciado la "excesiva" carga laboral del personal femenino por la falta de paridad en la plantilla, lo cual conlleva, entre otras cosas, no poder optar a ocupar un puesto de trabajo en escáner y no acceder a cobrar el plus. Desde el sindicato han dicho que es "incomprensible y vergonzante" que una empresa como Aena, que genera beneficios "multimillonarios", consienta que los trabajadores de las empresas que subcontratan sufran estas situaciones de precariedad.