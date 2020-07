Personas con discapacidad critican la "dejadez" de Cort para eliminar las barreras en las playas de Palma

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas con discapacidad han salido este jueves a la calle para protestar contra la "dejadez" que, según han asegurado, tiene el Ayuntamiento de Palma "a la hora de eliminar las barreras que esta parte de la ciudadanía se está encontrando para disfrutar de las playas de la capital mallorquina en igualdad de condiciones en la 'nueva normalidad'".

Según han informado en un comunicado, la concentración, que ha tenido lugar bajo estrictas medidas de higiene y distanciamiento social por la situación generada por la pandemia del coronavirus, se ha desarrollado en el espacio para personas con movilidad reducida de Ciudad Jardín, y ha sido organizada por el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Baleares (Cermi Baleares) y sus organizaciones miembro.

Según han asegurado, entre las dificultades que están viviendo, destaca que estas personas tengan que avisar con antelación para poder acudir a los puntos de ayuda de las playas. "Se está negando la ayuda al baño en el mar a PMR que lo solicitan, así como a personas ciegas, al tiempo que se niega el apoyo para la transferencia a la silla anfibia, así como la ayuda con la misma para la entrada en el mar y se niega el uso del baño adaptado a personas con discapacidad", ha explicado el vicepresidente de Cermi Baleares, Alexandro Marinelli.

Así, Marinelli ha lamentado que hayan tenido que salir a la calle a protestar "por lo que debería ser un hecho ya consolidado, que las personas con discapacidad podamos disfrutar del derecho al ocio en igualdad de condiciones". Además, ha recordado que desde la plataforma representativa de la discapacidad en Baleares se ha planteado esta situación al Consistorio "y no nos han tenido en cuenta en ningún momento, ni hemos obtenido respuesta, por lo que no nos han dejado más opción que denunciar enérgicamente esta circunstancia".

Según han defendido, la pandemia "no puede ser la excusa", ya que garantizando las medidas de seguridad, se tienen que prestar estos servicios, al igual que muchas entidades de la discapacidad y de otros ámbitos siguen trabajando en la situación actual.

"Si en nuestro territorio decimos que damos tanta importancia al turismo, no nos podemos permitir, no solo que los residentes con discapacidad no puedan disfrutar de sus playas, sino que tampoco puedan hacerlo los turistas que nos visitan. No estamos en un momento en que precisamente podamos permitirnos enviar el mensaje de que aquí no todos los turistas tendrán los mismos derechos. No nos resignamos a que haya personas de primera y de segunda, por lo que exigimos soluciones inmediatas", han declarado.

Por último, la entidad ha recordado que el derecho al ocio, así como el principio de accesibilidad universal, son principios consagrados en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, y en la Convención Internacional de la Discapacidad.