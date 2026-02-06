Pescadores baleares solicitan al comisario europeo de Pesca que la UE tenga en cuenta la insularidad en su normativa

Pescador conversa con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para trasladarle sus reivindicaciones. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pescadores de Baleares han pedido al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, que la UE recoja en su legislación el factor de la insularidad, ya que han apuntado que les "condiciona" su actividad económica y "define una realidad diferenciada respecto a otras zonas del Mediterráneo".

Esta es una de las reivindicaciones que le han trasladado los pescadores durante la jornada de este viernes, en la que Kadis ha visitado la lonja de pescado de Palma, se ha reunido con un grupo de pescadores en la sede de Opmallorcamar y ha recorrido el mercado de Pere Garau.

En un comunicado, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha explicado que Kadis ha estado acompañado por el conseller del ramo, Joan Simonet, y la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, entre otros.

Durante la visita a la lonja, la delegación ha recorrido las instalaciones de la lonja y ha conocido de cerca el funcionamiento de la subasta al estilo holandés, a la que han asistido en directo. El comisario ha mostrado un especial interés por el pescado local y por la calidad del producto que llega diariamente a la lonja.

Más tarde, los pescadores le han trasladado directamente al comisario las inquietudes y reivindicaciones del sector en relación con el reglamento europeo de pesca.

Además del comentario respecto a la insularidad, el sector ha planteado dos preocupaciones específicas, como es la obligación de declarar las capturas con cuatro horas de antelación a la entrada al puerto y la falta de estabilidad normativa derivada de los cambios anuales decididos desde Bruselas.

En este sentido, los pescadores reclaman un reglamento "claro y estable", con los días de pesca definidos, que permita "reducir la incertidumbre y garantizar el futuro del sector".

El comisario también pudo ha conocido 'in situ' las redes y artes de pesca utilizadas habitualmente por los pescadores profesionales, así como su jornada laboral y la realidad cotidiana del sector pesquero en las islas.

La visita a Mallorca ha finalizado en el mercado de Pere Garau. Durante el recorrido, Kadis ha conversado con pescaderos que le han explicado cuáles son los productos más solicitados y los valores diferenciales que ofrece el pescado y marisco local. También le han trasladado su preocupación por la reducción de producto en las pescaderías debido a las restricciones de pesca, situación que obliga a algunos establecimientos a no abrir determinados días.

De este modo, el comisario europeo ha podido conocer de primera mano toda la cadena del producto pesquero balear, desde la captura y la subasta hasta la comercialización final, así como las dificultades que enfrenta el sector en su día a día.

Simonet ha hecho un balance "muy positivo" de los dos días de visita del comisario Kadis en Mallorca. De este modo ha destacado que el objetivo principal de las jornadas era "dar a conocer las necesidades, peculiaridades y problemáticas del sector pesquero balear", así como la importancia de que la normativa europea "se adapte a la realidad insular".

También ha valorado que el comisario haya podido conocer el modelo balear de cogestión pesquera, que implica directamente a los pescadores en la toma de decisiones y "avanza hacia un modelo más sostenible y corresponsable".

Simonet ha agradecido la presencia del comisario europeo, así como la colaboración y la buena sintonía con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"El comisario ha expresado su satisfacción por estos dos días de visita, por haber podido conocer la realidad balear y ha trasladado su compromiso de escuchar y analizar las reivindicaciones del sector para que las normativas europeas estén alineadas con las necesidades reales de la pesca en Baleares", ha concluido.