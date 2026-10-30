Pescadores rechazan nuevas restricciones en el Canal de Menorca "sin una justificación específica"

OPMallorcamar rechaza nuevas restricciones pesqueras en el Canal de Menorca "sin una justificación específica" - O`PMALLORCAMAR

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

OPMallorcamar ha reclamado que el debate sobre el futuro de la pesca en el Canal de Menorca se aborde con "rigor científico" y ha rechazado nuevas restricciones "sin una justificación específica".

Así lo ha defendido la organización en un comunicado, tras la publicación de un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB), con la participación del Centro Oceanográfico de Baleares (IEO-CSIC) y el Instituto de Investigaciones Marinas, que muestra que cuatro especies presentan una mayor diversidad genética en el Canal de Menorca donde la pesca de arrastre está prohibida desde 2016.

Para OPMallorcamar, cualquier propuesta de nuevas restricciones tiene que justificar "específicamente" su necesidad, su delimitación y sus consecuencias.

El presidente de la organización, Pedro Mercant, ha subrayado que los pescadores son "los primeros interesados" en conservar los recursos de los que depende su futuro. "Pero tenemos derecho a exigir que las decisiones se expliquen, se justifiquen y tenga en cuenta los esfuerzos que ya hemos hecho", ha defendido.

Igualmente, ha reconocido el valor de la investigación desarrollada por la UIB y los centros del CSIC y ha considerado que sus resultados se deben incorporar al seguimiento y a la gestión del espacio.

Al mismo tiempo, ha sostenido que documentar los beneficios de una zona protegida "no resuelve, por sí solo, dónde deben establecerse nuevos cierres ni qué extensión deben tener".

En este sentido, OPMallorcamar ha compartido el rechazo de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural a ampliar las restricciones de la pesca profesional en el Canal de Menorca. El Govern y los representantes del sector acordaron la semana pasada actuar de manera coordinada ante el Gobierno para defender las flotas afectadas.

La organización ha reclamado que esta posición se traduzca en una "defensa firme" de la actividad pesquera y en la participación "efectiva" del sector en cualquier revisión.

También ha solicitado que se valoren las mejoras técnicas que, según explican sus profesionales, han incorporado las embarcaciones, entre ellas el uso de puertas de arrastre que trabajan sin contacto con el fondo.

Para OPMallorcamar, la gestión debe combinar la conservación de los hábitats con la continuidad de una actividad que proporciona pescado local y mantiene puestos de trabajo en los puertos de Baleares.

"No podemos continuar acumulando restricciones sin una valoración conjunta de sus efectos. Queremos participar en las soluciones y que se reconozcan las mejoras que hacemos. Nuestro futuro se tiene que debatir con nosotros", ha concluido Mercant.