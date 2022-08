El PI y Escola Catòlica critican la "improvisación" e "incerteza" por el decreto de gratuidad de la etapa educativa 2-3

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El PI-Proposta per les Illes, Tolo Gili, ha criticado este jueves, junto con representantes de Escola Catòlica, la "improvisación", "falta de diálogo" e "incerteza" derivadas del decreto de gratuidad de la etapa educativa de 2-3 años.

En una rueda de prensa, Gili ha denunciado que la medida se haya adoptado "a golpe de decreto y sin tener en cuenta a la escuela concertada y los Ayuntamientos". "Ahora, a pocos días de empezar el curso escolar, nos encontramos con que en pleno verano, aprueban un decreto para aplicar esta medida que lo único que hace es dar inseguridad jurídica", ha dicho.

Gili ha recordado que durante la tramitación de la ley de educación su grupo presentó una enmienda para que se implementara la gratuidad universal de 0-3 y el Govern no la aceptó. "El Govern se llena la boca de diálogo y pacto, pero a la hora de la realidad tiran por el derecho sin consensuarlo con nadie", ha lamentado.

En este mismo sentido, Gili ha anunciado que El PI se abstendrá en la votación del decreto y pedirá que se tramite como proyecto de ley. "Compartimos la idea de fondo, ahora bien, no podemos aceptar que por una implementación deficiente muchas familias no puedan tener educación gratuita", ha dicho.

Por su parte, la presidenta de Escola Catòlica, Llúcia Salleras, ha manifestado preocupación por las guarderías que están en proceso de autorización para entrar en la red complementaria. Según ha explicado, el decreto no las contempla, y después de realizar una inversión para adaptarse podrían quedarse sin demanda porque no pudieron ofrecer la gratuidad parcial del servicio.

"A cinco días de la entrada en vigor de la gratuidad tenemos muchas dudas e incertidumbres que no tenemos resueltas por la Consellería, no tenemos el convenio específico que debe firmarse, y, por tanto, no sabemos si podremos cumplir las condiciones que se tendrán que cumplir", ha concluido Salleras.