El PIB balear crecerá un 2,2% en mayo pese a la "incertidumbre" internacional

Archivo - El puerto de Palma. - APB - Archivo

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de crecimiento de Baleares durante el mes de mayo apuntan a un aumento del 2,2% del PIB, pese al "elevado grado de incertidumbre" del contexto internacional.

Así lo refleja el 'Momento Económico de Baleares' del quinto mes del año, en el que se indica que la economía del archipiélago crecerá al mismo ritmo que la previsión del Ministerio de Hacienda para el total de España pero el doble de lo previsto para la Unión Europea --un 1,1%--, según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

En materia de construcción, la obra nueva de viviendas aumentó un 30,2% hasta febrero. En marzo, Menorca y las Pitiusas se incorporan al repunte de visados iniciado en Mallorca. Así, la variación anual en el total de Baleares es de +64,8%, con subidas del +25,7% en Mallorca, un 240,6% en Menorca y un 152,6% en las Pitiusas.

El balance también detalla que el proceso de crecimiento en valor de la actividad turística continúa, ya que el gasto turístico alcanzó los 1.348 millones de euros en el primer trimestre del año, un 2,3% más que en el mismo periodo de 2025.

Así, el gasto por persona llegó a los 1.034 euros --un +1,1%-- y el gasto por persona al día fue de 164 euros --un 6,1% más--. Todo ello pese al descenso del gasto nacional en todas las islas, mientras que el internacional sólo cayó en Menorca.

Por otro lado, el crecimiento de la llegada de turistas apenas supuso un 1,2% más, con diferencias notables entre las islas. En general, cayeron los visitantes nacionales --un -2,5%-- y subieron los internacionales --un +3,4%--, aunque estos últimos crecieron notablemente en las Pitiusas --un +41,8%-- y sufrieron un retroceso de casi el 30% en Menorca.

Además, el aumento de las pernoctaciones extranjeras no compensa la caída de las nacionales, lo que supone una caída del 4,8% en la estancia media, que se queda en 6,3 días.

Por otro lado, el sector servicios se acelera en marzo tanto en Baleares como sobre todo en España. Así, las actividades profesionales lideran el crecimiento en el primer trimestre --un 9,9%--, con subidas de la facturación de los servicios del 3,8 % en el archipiélago y del 4,1% en España. En cuanto al resto de motores regionales, el transporte se sitúa en un 5,4%, el comercio alcanza el nivel de 2025 y la hostelería se mantiene.

Asimismo, hay la desaceleración de la producción industrial que se concentra en el componente manufacturero no energético. Así, la estabilidad del componente energético --un -0,6%-- no contrarresta el desplome de los bienes de consumo --un -15,8%--.

Por su parte, el mercado laboral balear mantiene el pulso en abril, con un 3,2% de aumento de la afiliación interanual. Así, la ocupación se acerca a las 600.000 personas en el cuarto mes del año, la cifra más alta de la serie, con un aumento del 3,4% del Régimen General y del 2,3% del número de autónomos.

Finalmente, los precios se moderaron en abril, con una rebaja del crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC), que se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, 3,1% en el archipiélago frente al 3,2% en España.

La caída en el grupo de vivienda compensa la presión al alza de los hoteles y restaurantes en un mes donde la inflación estructural de las Islas Baleares se estabiliza en el 2,8% en línea con España.