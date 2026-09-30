El PIB de Baleares creció en 2025 un 2,5%, una décima por debajo de la media española, según el INE

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PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró en 2025 un crecimiento del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB), una décima por debajo de la media nacional, según ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística.

Por su parte el PIB por habitante ascendió el año pasado en Baleares a 38.510 euros, un 5,9% más que el año anterior.

En términos generales, la Región de Murcia, Extremadura, La Rioja y Castilla y León fueron las comunidades autónomas que registraron en 2025 un mayor incremento de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras que Cantabria, Principado de Asturias y País Vasco anotaron los crecimientos más bajos.

Así se desprende de la estadística de Contabilidad Regional de España, publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se incorporan las estimaciones regionales, una vez que se ha incorporado al proceso de compilación de los agregados económicos la información actualizada de la serie 2023-2025 de la Contabilidad Nacional Anual.

La estimación avance de 2025 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada el pasado 18 de septiembre, cifró en un 2,6% la tasa de crecimiento en volumen del PIB.

Una vez incorporadas estas estimaciones, las comunidades autónomas que registraron mayor incremento de su PIB en términos de volumen en 2025 fueron Región de Murcia (3,8%), Extremadura (3,2%), La Rioja y Castilla y León (ambas 3,0%).

Por el contrario, las regiones que registraron menor aumento real de su PIB fueron Cantabria (1,7%), Principado de Asturias y País Vasco (ambas 1,9%).

Según Estadística, todos los territorios nacionales presentaron incrementos de su PIB superiores al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 1,4%.

PIB POR HABITANTE: LIDERAN MADRID, PAÍS VASCO Y NAVARRA

La Comunidad de Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2025, con 47.220 euros por habitante. Por detrás se situaron País Vasco (42.492 euros) y Comunidad Foral de Navarra (40.421 euros).

Por su parte, las regiones con menor PIB per cápita fueron las ciudades autónomas de Melilla (22.302 euros) y Ceuta (24.622 euros), seguidas de Andalucía (26.091 euros) y Extremadura (26.740 euros).

La media nacional se situó en 34.237 euros por habitante y la de la Unión Europea en 41.700 euros, superando siete regiones el registro medio nacional y solo dos (Madrid y País Vasco) el europeo.

En términos relativos, el PIB per cápita de Comunidad de Madrid fue un 37,9% superior a la media nacional en 2025. El de País Vasco, un 24,1% mayor, y el de Comunidad Foral de Navarra, un 18,1%.

En el extremo opuesto, el PIB por habitante de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se situó un 34,9% y un 28,1% por debajo del registro nacional, respectivamente. Y los de Andalucía y Extremadura fueron un 23,8% y un 21,9% inferiores a la media de España, respectivamente.

AÑO 2024

La Contabilidad Nacional de España revisó dos décimas al alza, hasta el 3,7%, el crecimiento en volumen del PIB de 2024. Tras incorporar estas estimaciones, las comunidades autónomas que registraron mayor incremento de su PIB en términos de volumen en el año 2024 fueron Andalucía (4,4%), Comunidad de Madrid (4,3%), Región de Murcia y Aragón (ambas 4%).

Por el contrario, los territorios que registraron menor aumento real de su PIB fueron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (ambas 1,4%) y Principado de Asturias (2,2%).

AÑO 2023

De su lado, la Contabilidad Nacional de España cifró la tasa de variación del PIB en volumen en un 2,4% para el año 2023 (estimación que pasa a ser definitiva).

Tras incluir esta información, las comunidades autónomas que registraron mayor incremento de su PIB en términos de volumen en 2023 fueron Canarias (3,7%), Baleares (3,5%) y Comunidad de Madrid (3,3%).

Por el contrario, los territorios que registraron menor aumento de su PIB fueron Castilla-La Mancha (0,0%), Región de Murcia (1,0%) y Aragón (1,2%).