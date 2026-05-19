Las picadas de la avispa asiática no más mortales: "La percepción social no siempre coincide con el impacto real"

Una avispa asiática. - UIB

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La expansión de la avispa asiática, una especie invasora, ha levantado cierta alarma social en los diferentes puntos de España en los que se ha detectado su presencia. Pero, ¿realmente es peligrosa su picada?

Esa es la pregunta que, con éxito, ha tratado de responder un grupo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En un estudio, recientemente publicado en el 'Journal of Medical Entomology', han descartado que las picadas de la avispa asiática haya tenido un impacto real sobre la mortalidad en España.

El punto de partida de la investigación ha sido una revisión de las 118 defunciones registradas en España atribuible a picadas de abejas, avispas y abejorros entre 1999 y 2023.

Mediante modelos estadísticos, ha informado la UIB en un comunicado, los autores han podido comprobar que la mortalidad no ha experimentado un aumento significativo en los últimos años en los que la avispa asiática se ha ido estableciendo en España.

Tampoco se han detectado diferencias relevantes entre comunidades con presencia de esta especie invasora y aquellas en las que no ha sido detectada.

El único factor con una ligera tendencia, que no es significativa, fue la edad avanzada, ya que las personas de más de 60 años presentan más vulnerabilidad a reacciones graves a las picadas.

El estudio también recuerda que la especie invasora puede aumentar la frecuencia de sus encuentros con humanos dado que cada vez amplía más su rango de presencia.

Pese a ello, siempre según los investigadores de la UIB, más encuentros no implican necesariamente más mortalidad, ya que esta solo se produce en los casos de anafilaxis grave en personas alérgicas o con múltiples picadas.

"Los resultados muestran que la percepción social del riesgo no siempre coincide con el impacto real. Es esencial comunicar con rigor científico para que la ciudadanía entienda que la presencia de una especie invasora no implica automáticamente un aumento de la letalidad", ha explicado uno de los autores del texto, Cayetano Herrera.

Una de sus compañeras, Mar Leza, ha señalado que el estudio refuerza la importancia de abordar el fenómeno de la avisa asiática desde una perspectiva global que integre la ecología, la salud pública y la comunicación.

"Aunque representa reto ambiental y económico, especialmente para la apicultura, los resultados demuestran que de momento no ha supuesto un incremento del riesgo de muerte por picadas a gran escala", ha subrayado.