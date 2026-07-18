Piden 36 años de prisión para una banda de cuatro ladrones por robar en una docena de viviendas de Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra los cuatro integrantes de una banda de ladrones acusados de robar en una docena de viviendas de Mallorca.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 36 años de prisión y el pago de indemnizaciones que rozan los 45.000 euros como supuestos autores de delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y conducción temeraria.

Los sospechosos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, llegaron en ferri a Mallorca en julio de 2025 a bordo de un vehículo de alquiler.

Durante varios días se dedicaron a desplazarse por la isla para cometer al menos 12 robos con fuerza en viviendas de las que sustrajeron principalmente relojes de alta gama y joyas.

En una ocasión fueron sorprendidos por unos vecinos que alertaron a la Guardia Civil, que a su vez les dio el alto. No obstante, los procesados se dieron a la fuga a gran velocidad.

Aunque lograron salir de Mallorca sin ser detectados, después fueron arrestados en Alicante. Uno de ellos tenía consigo numerosa documentación peruana que había sido falsificada.