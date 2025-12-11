Piden 2 años de cárcel al exjefe de Otorrino de Son Espases por la muerte del exalcalde de Sa Pobla tras una operación

Archivo - Imagen de una intervención quirúrjica. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave y pide una condena de dos años de prisión para el exjefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Son Espases de Palma por la muerte del que fuera alcalde de Sa Pobla Joan Comes tras una operación.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público reclama igualmente que el acusado indemnice al núcleo familiar, cuya representación legal ejerce el letrado Daniel Castro, con un total de 415.000 euros. Reclama igualmente que el facultativo sea inhabilitado durante cinco años.

Los hechos, que serán juzgados próximamente, se remontan al 24 de abril de 2020, cuando sin ponerlo en conocimiento del doctor que atendía al paciente, que sufría un cáncer, el acusado realizó una intervención sin contar con el apoyo del equipo multidisciplinar responsable de la asistencia del paciente y utilizando una técnica que acabó favoreciendo la extensión de la enfermedad y provocando su muerte meses después.

A juicio del Ministerio Público, la intervención practicada no se correspondía con ningún tratamiento adecuado al conocimiento científico actual, constituyendo, por tanto, una actuación médica desvinculada de la correcta práctica médica y que derivó en una situación clínica incompatible con ninguna posibilidad terapéutica curativa posterior. El ex primer edil de Sa Pobla falleció el día 29 de marzo de 2021.