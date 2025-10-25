Piden cárcel para un acusado de agredir a un policía que le identificó por estar en la playa durante el estado de alarma

Archivo - Deportistas en la playa de la Malvarrosa el primer día de salida en Valencia tras 48 días en casa por el coronavirus, en que los adultos pueden salir a pasear y a hacer deporte, en Valencia / Comunidad Valencia (España), a 2 de mayo de 2020. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo lunes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir a un agente policial que le trató de identificar por estar en la playa durante el estado de alarma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a un año de prisión y al pago de más de 1.900 euros como supuesto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y otro de lesiones.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar sobre las 11.30 horas del 3 de mayo de 2020 en la playa de Talamanca, en Ibiza.

El encausado fue requerido por los agentes de la Policía Local para que se identificara dado que a esas horas no podía estar en la playa debido a que estaba en vigor el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

Cuando le mostró su identificación al agente no guardó la distancia de seguridad y este sacó su porra extensible para que no se le acercara.

La pareja del acusado intentó grabar la escena con un teléfono móvil y el mismo agente trató de evitarlo, a lo que el hombre reaccionó de forma violenta, se lanzó sobre él, lo tiró al agua y le rodeó el cuello con el brazo.