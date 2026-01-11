Piden cinco años de prisión para una acusada de estafar a tres personas con el alquiler de un piso inexistente en Palma

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo lunes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra una mujer acusada de estafar a al menos tres personas con el alquiler de un piso de Palma que realmente no existía.

La Fiscalía solicita que la procesada sea condenada al cinco años y tres meses de prisión y al pago de una indemnización de 2.400 euros --la cantidad total defraudada-- como supuesta autora de dos delitos de estafa.

La acusada, condenada anteriormente por otras estafas y en prisión provisional desde el pasado febrero, anunció en un portal inmobiliario el alquiler de un piso del que fingió ser propietaria.

Al menos tres personas, según expone el fiscal en su escrito de acusación, le contactaron para interesarse por la oferta. La primera, en enero de 2025, fue una mujer viuda, con un hijo pequeño y con escasos recursos económicos.

La víctima se trasladó hasta la papelería en la que trabajaba la acusada y le hizo entrega de 800 euros como reserva. Días después le entregó otros 800 euros en concepto de alquiler, tras lo que recibió un borrador del contrato de alquiler.

La procesada llegó incluso a ofrecerle la venta del piso inexistente. Para ello, le dijo, debería pagarle 5.000 euros de entrada, pero la perjudicada no llegó a ser capaz de reunir la cantidad exigida.

En un mensaje que consta en la investigación, la víctima le pidió a la acusada que se pusiera "la mano en el corazón" y le ayudara con sus dificultades económicas.

"Sabes que tengo un hijo yo sola, soy viuda, hasta presté para poder darte los 1.600 euros. Ahora no cuento con nada. Estoy al borde de la locura, tengo a mi madre enferma en Colombia y no tengo ni para sus medicamentos. Por favor, ponte la mano en el corazón", le escribió. Pese a ello, subraya el representante del Ministerio Público, la procesada persistió en el engaño.

Finalmente la víctima, realizando una búsqueda por internet, comprobó que las fotos que la había remitido la supuesta propietaria del piso correspondían al anuncio de otro inmueble ubicado en Córdoba.

Prácticamente el mismo proceso siguió con otras dos personas que también se interesaron por el piso ofertado en Palma, quienes "acuciados por la falta de vivienda y las dificultades para encontrar una morada en alquiler" se pusieron en contacto con la acusada.

El mismo día que la anterior víctima acudieron a la papelería y le entregaron otros 800 euros a la supuesta estafadora como fianza. Poco después comenzaron a sospechar del fraude, al comprobar que las fotos del anuncio no se correspondían con la finca anunciada y que, además, una amiga suya había pagado una fianza por la misma vivienda.

Es por ello que volvieron a la papelería para hablar con la acusada, quien les devolvió 300 euros y les comunicó que las gestiones las llevaría a partir de entonces su hijo y su hermano. Pese a las sospechas, firmaron un nuevo precontrato y volvieron a entregarle a la acusada los 300 euros que les acababa de devolver.

Después se dirigieron hasta el piso, cuyo morador les manifestó que estaba alquilado desde hacía tiempo con una inmobiliaria y que no eran las primeras personas que venían a preguntar por lo mismo. Al comprobar el registro de la propiedad, los perjudicaron constataron que no existía ningún inmueble a nombre de la acusada.

A lo largo del proceso judicial la procesada ha consignado 140 euros de los 2.400 que se le reclaman.