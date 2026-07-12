Piden cinco años de prisión para una acusada de introducir medio kilo de cocaína en Menorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este jueves (11.15 horas) la vista previa del juicio contra una acusada de introducir cerca de medio kilo de cocaína en Menorca.

La Fiscalía solicita que sea condenada a una pena de cinco años de prisión y al pago de una multa de 35.000 euros como supuesta autora de un delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre de 2023 cuando la procesada aterrizó en el aeropuerto de Menorca con un vuelo procedente de Madrid.

Según señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, los agentes registraron aleatoriamente a la acusada, que entregó de forma voluntaria dos paquetes que contenían 488 gramos de cocaína. El valor económico de la droga intervenida asciende a 31.380 euros.