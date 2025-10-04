Piden cuatro años y medio de cárcel para una acusada de vender droga a la salida de una discoteca de Palma

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo miércoles (09.30 horas) la vista previa del juicio contra una mujer acusada de vender drogas a la salida de una discoteca de la capital balear.

La Fiscalía interesa que sea condenada a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.300 euros como supuesta autora de un delito contra la salud pública.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, el 3 de marzo de 2024 la procesada fue sorprendida vendiendo sustancias estupefacientes a las puertas de un local de ocio nocturno de Palma.

Entre sus pertenencias llevaba 4,7 gramos de ketamina, 0,45 gramos de cannabis, 0,8 gramos de ketamina y 3,7 gramos de MDMA, todo ello valorado en alrededor de 460 euros.