Piden cuatro años y medio de cárcel para un acusado de encargar un paquete con cocaína para venderla en Mallorca

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este miércoles, a las 09.30 horas, la vista previa del juicio contra un hombre acusado de encargar un paquete de cocaína para después venderla en Mallorca.

La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel y una multa de 2.500 euros por unos hechos que ocurrieron en febrero de 2024 cuando, según el escrito de acusación, fue detectado un paquete procedente de Valencia en el que aparecía el acusado como destinatario.

El paquete contenía cerca de 25 gramos de cocaína, con un valor de 1.400 euros. Según el Ministerio Público, el acusado había encargado la droga para venderla a terceros.