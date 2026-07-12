Piden cuatro años de prisión para dos acusados de defraudar más de 414.000 euros a la Seguridad Social

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este viernes (11.00 horas) la vista previa al juicio contra dos acusados de crear empresas para eludir el pago de 414.000 euros a la Seguridad Social.

La Fiscalía solicita que sean condenados a una pena de cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,8 millones de euros como supuestos autores de un delito contra la Seguridad Social.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, en 2018 la empresa de uno de los procesados comenzó a generar deudas con la Seguridad Social por el impago de las cuotas de cotización de sus trabajadores.

Ante estas deudas, los procesados idearon un plan para cesar la actividad de la empresa y gestionar el mismo negocio con otras sociedades, para obstaculizar la intervención de la Seguridad Social. El Ministerio Público indica que hicieron esto en dos ocasiones, con la creación de dos nuevas sociedades.

En total, la deuda de las tres sociedades y las cuotas impagadas asciende a 414.000 euros.