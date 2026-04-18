Piden ocho años de cárcel para un acusado de intentar matar a un motorista atropellándole en la carretera de Sóller

Archivo - Túnel de Sóller. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra el conductor de una furgoneta acusado de intentar matar a un motorista atropellándole en la carretera de Sóller.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años y tres meses de prisión y al pago de una indemnización de más de casi 80.000 euros como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro contra la seguridad vial.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas del 29 de junio de 2021 en la carretera entre Palma y Sóller.

El procesado circulaba de forma irregular y realizando maniobras bruscas, adelantando al resto de vehículos por la línea continua, sin respetar la distancia de seguridad y a una velocidad excesiva.

En un momento dado adelantó a la motocicleta del perjudicado, rozándole el manillar y el retrovisor. Unos metros más adelante el motorista le recriminó su actitud y mantuvieron una discusión al volante.

El acusado persiguió a su víctima a gran velocidad y, a la altura del kilómetro 7 de la citada vía, le atropelló de una forma en la que el motorista podría haber perdido la vida y se dio a la fuga.

La víctima sufrió heridas graves que tardaron más de 200 días en sanar y su motocicleta, desperfectos valorados en más de 2.000 euros.