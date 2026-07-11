Piden ocho años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una menor, sobrina de su pareja

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes (09.45 horas) vista previa del juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una chica de 17 años, sobrina de su pareja.

El fiscal pide que el varón se condenado a ocho años de prisión por abuso sexual por unos hechos que ocurrieron en Lloseta en verano de 2021 cuando, estando la menor en el baño él entró y la besó durante unos minutos mientras le realizaba tocamientos.

En otro momento, aprovechando que la menor se quedó a dormir en la vivienda, se aproximó a su cama y le realizó tocamientos en los genitales, conducta que siguió a la mañana siguiente en un coche.