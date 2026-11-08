Piden seis años de cárcel para un acusado de intentar matar a su compañero de piso a puñaladas en Artà

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (09.50 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de intentar matar a su compañero de piso a puñaladas en Artà.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 6.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la tarde del 23 de julio de 2025 en el domicilio que ambos compartían en la localidad mallorquina de Artà.

El procesado entró en el baño, donde se encontraba la víctima, y le clavó un cuchillo de cocina en el cuello. El perjudicado logró zafarse y echarle de la estancia, pero el acusado volvió a entrar y le asestó otras ocho puñaladas en distintas partes del cuerpo.

La víctima logró huir y llegó hasta un centro médico taponándose las heridas con unas servilletas que le proporcionó una vecina. Después fue derivado al Hospital de Manacor, donde quedó ingresado.

La representante del Ministerio Público considera que en el momento de los hechos el acusado tenía sus facultades intelictivas y volitivas levemente afectadas debido a la esquizofrenia paranoide que sufre, por lo que entiende que concurre la circunstancia atenuante de alteración psíquica.