Piden seis años de cárcel para un hombre por abusar sexualmente y maltratar a su hija de 8 años

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes (12.30 horas) vista previa del juicio a un hombre acusado de abusar sexualmente y maltratar a su hija de ocho años y para quien la Fiscalía reclama una condena de seis años de cárcel.

Los hechos se remontan a julio de 2024 cuando, según el escrito de acusación el hombre, que tenía sobre su hija un régimen de visitas semanal, realizó tocamientos a la niña aprovechando que estaban solos en una estancia de la casa.

Días después de aquel episodio, profirió a la menor comentarios vejatorios sobre su cuerpo y algunos insultos que su madre pudo escuchar a través del teléfono móvil, situación que generó en la niña una gran sensación de desasosiego.

A consecuencia de estos hechos, se impuso al hombre orden de alejamiento sobre su hija y se suspendió el régimen de visitas.

El Ministerio Público pide que el hombre sea condenado a cinco años de cárcel por abuso sexual y uno por malos tratos, así como la privación de la patria potestad. Reclama igualmente que se le imponga una multa de 1.800 euros y que indemnice a la niña con 5.000 euros.