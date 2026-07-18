Piden seis años de prisión para un acusado de abusar sexualmente de una niña de cuatro años en Santa Eulària

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de cuatro años, nieta de su pareja, en Santa Eulària des Riu.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre finales de 2012 y principios de 2013 cuando el sospechoso se quedaba a cargo de la víctima, entonces de cuatro años.

En al menos una ocasión, la llevó a una habitación, le puso una película y la sometió a tocamientos de carácter sexual.