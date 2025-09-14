Piden seis años de prisión para un joven acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo viernes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un joven de 18 años acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera.

La Fiscalía interesa que sea condenado a una pena de seis años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, sobre las 22.00 horas del pasado 20 de mayo llegó a la costa de Formentera una embarcación con 16 personas a bordo, todas ellas argelinas y dos menores de edad.

La patera iba patroneada por el acusado, quien había pactado con los otros 15 tripulantes realizar la ruta desde Cheraga (Argelia) hasta España a cambio de unos 8.000 euros cada uno, siempre según el Ministerio Público.

Por las condiciones de la embarcación, el número de ocupantes, las horas de travesía, la ausencia de elementos de seguridad y la falta de formación del acusado para gobernar la patera, concluye el fiscal, el viaje supuso un grave peligro para la vida de estas personas.