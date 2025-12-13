Piden tres años de prisión por intentar estafar a un anciano con la compra de tres fincas por 60.000 euros en Mallorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo martes (09.15 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de intentar estafar a un anciano al que pretendía comprar tres fincas en Mallorca por un total de 62.000 euros.

La Fiscalía interesa que sea condenado a una pena de tres años de prisión y al pago de una multa de más de 7.000 euros como supuesto autor de un delito de estafa en grado de tentativa y otro de falsedad en documento público.

Los hecho, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar a lo largo del mes de junio de 2017. El acusado se aprovechó de la buena relación que mantenía con la víctima, entonces de 95 años de edad, para tratar de estafarle.

El procesado acudió a una notaría con la finalidad de celebrar un contrato de compraventa de tres fincas --una en Palma y dos en Binissalem-- que eran propiedad del anciano por un total de 62.000 euros, un precio "muy inferior al que realmente podrían llegar a tener en el mercado". En uno de esos terrenos tenía el perjudicado su vivienda habitual.

Para intentar llevar a cabo el contrato, el acusado se prevalió de un supuesto mandato verbal que la víctima le había otorgado el anciano para realizar el negocio. No obstante, a los notarios les causó extrañeza y le denegaron la posibilidad de efectuar la compraventa.

Días después volvió a la oficina y, a sabiendas de su falsedad, presentó un poder adulterado en el nombre y el DNI de los intervinientes que nada tenía que ver con ellos.

Para tratar de hacer caer a los notarios "en la patraña", subraya el fiscal, el acusado intentó presentar dicho poder notarial en una fotocopia y manifestó que la contraparte se encontraba en Ibiza, así que lo ratificaría cuando llegara el momento oportuno.

De nuevo, sus pretensiones fueron rechazadas y nunca se llegó a formalziar el contrato.